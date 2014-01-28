Кучма: для мирного урегулирования ситуации власти и оппозиции надо отказаться от ультиматумов

Об этом он сообщил журналистам, передает ИТАР-ТАСС.

"Надо отказаться от ультиматумов и оппозиции, и власти", - заявил Кучма. Происходящие на Украине события он назвал "революционным бардаком".

По его мнению, Украине необходимо перейти к парламентско-президентской форме правления.

"Парламент должен отвечать за то, что происходит в стране", - убежден Кучма, добавив, что депутаты "на три недели или сколько там кинули страну и уехали, а теперь собирай их по всему миру". "Нет ответственности", - подытожил экс-президент.