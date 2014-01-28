Кучма: для мирного урегулирования ситуации власти и оппозиции надо отказаться от ультиматумов
04:33, 28 января 2014Политика
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Бывший президент Украины Леонид Кучма считает, что для мирного урегулирования ситуации в стране власти и оппозиции необходимо отказаться от ультиматумов.
Кучма считает, что для мирного урегулирования ситуации в стране власти и оппозиции необходимо отказаться от ультиматумов
Об этом он сообщил журналистам, передает ИТАР-ТАСС.
"Надо отказаться от ультиматумов и оппозиции, и власти", - заявил Кучма. Происходящие на Украине события он назвал "революционным бардаком".
По его мнению, Украине необходимо перейти к парламентско-президентской форме правления.
"Парламент должен отвечать за то, что происходит в стране", - убежден Кучма, добавив, что депутаты "на три недели или сколько там кинули страну и уехали, а теперь собирай их по всему миру". "Нет ответственности", - подытожил экс-президент.
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