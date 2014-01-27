Штаб национального сопротивления на завтра объявляет мобилизацию на Майдане

Об этом на пресс-конференции объявил координатор Штаба национального сопротивления Александр Турчинов, сообщает пресс-служба "Батькившини".

"Придите завтра, в 12.00, и поддержите депутатов, которые готовы взять на себя ответственность и отменить диктаторские законы", - сказал он.

"Поддержите тех, кто готов проголосовать за свободу политзаключенных и закрытие против них всех дел, за отставку правительства и восстановления Конституции 2004 года, а вместе с ней конституционного строя Украины" , - призвал Турчинов.

По его словам, во вторник будет возможность мирным путем разрешить ситуацию, которая сложилась в стране.

"Завтра есть возможность прекратить противостояние и восстановить права наших граждан, восстановить процесс евроинтеграции, восстановить процесс нормального функционирования нашей страны, за что реально борются сегодня все активисты и патриоты Майдана", - резюмировал Турчинов.