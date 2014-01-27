Другая сторона жизни активистов с Грушевского: перемирие продолжается

Между представителями правоохранительных органов и протестующими на улице Грушевского в центре Киева, где недавно были силовые противостояния, сохраняется перемирие.

Многие из митингующих забрались на баррикады и смотрят в сторону силовиков, время от времени выкрикивая лозунги Майдана.

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Также активисты греются возле бочек с огнем.

За колоннами стадиона «Динамо» протестующие укрепляют баррикады. Они сбивают снег, собирают его в мешки, поливают водой и укрепляют баррикады между стадионом и Мариинским парком.