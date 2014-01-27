Другая сторона жизни активистов с Грушевского: перемирие продолжается

15:49, 27 января 2014
Политика
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На улице Грушевского в центре Киева, где недавно были силовые противостояния, сохраняется перемирие

Митингующие на Грушевского греются у костров
Митингующие на Грушевского греются у костров / 
Митингующий в противогазе на вышке
Митингующий в противогазе на вышке / 
Женщины бьют палками по бочке для поддержания боевого духа
Женщины бьют палками по бочке для поддержания боевого духа / 
Девушка раздает еду протестующим, которые сидят у баррикад
Девушка раздает еду протестующим, которые сидят у баррикад / 
Митингующие у разбитого автомобиля на Грушевского
Митингующие у разбитого автомобиля на Грушевского / 
Протестующие обедают
Протестующие обедают / 
Протестующие пьют чай у стадиона ''Динамо''
Протестующие пьют чай у стадиона "Динамо" /  © REUTERS
Митингующий курит у баррикад на Грушевского
Митингующий курит у баррикад на Грушевского /  © REUTERS
Протестующие держат флаги
Протестующие держат флаги /  © REUTERS
Митингующий смотрит на колонну правоохранителей
Митингующий смотрит на колонну правоохранителей /  © REUTERS
На Грушевского горят шины
На Грушевского горят шины /  © REUTERS

Между представителями правоохранительных органов и протестующими на улице Грушевского в центре Киева, где недавно были силовые противостояния, сохраняется перемирие.

Многие из митингующих забрались на баррикады и смотрят в сторону силовиков, время от времени выкрикивая лозунги Майдана.

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Также активисты греются возле бочек с огнем.

За колоннами стадиона «Динамо» протестующие укрепляют баррикады. Они сбивают снег, собирают его в мешки, поливают водой и укрепляют баррикады между стадионом и Мариинским парком.

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