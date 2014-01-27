Жителей Луганска призывают объединяться в дружины

Депутаты Луганского облсовета приняли обращение к жителям региона, в котором призывают луганчан объединяться в дружины, чтобы защищать административные здания от захвата и не допустить столкновений.

Как сообщает корреспондент УНИАН, данный текст был принят на втором пленарном заседании двадцать второй сессии Луганского областного совета шестого созыва с повесткой дня «О рассмотрении обращения общественных организаций Луганской области».

«Земляки! Сограждане! В эти дни решается судьба Украины как суверенного и демократического государства. Фактически в нашей стране реализуется сценарий силового захвата власти.

В Киеве и в ряде регионов спровоцированы столкновения с правоохранителями, пролилась кровь. На Майдане и в некоторых областях создаются антиконституционные органы власти — так называемые «народные рады».

Мы заявляем: признаем легитимной только ту власть, которую избрал народ Украины в соответствии с демократическими процедурами, определенными в отечественном законодательстве.

Экстремисты захватывают здания органов государственной власти, крушат их, мародерствуют и называют это «революцией». На самом деле, все подобные действия преступны, они толкают нашу Родину к хаосу и расколу, не просто разрушают систему управления в Украине, но и препятствуют выполнению государством главных социальных функций — по жизнеобеспечению территорий, по выплате зарплат, пенсий, пособий, по обеспечению безопасности людей", - отмечено в принятом заявлении.

Авторы заявления отмечают, что в связи с попытками штурма облгосадминистраций в Харьковской и Запорожской областях ряд общественных организаций Луганской области выступили с инициативой взять на себя функцию по обеспечению общественного порядка "и защите земляков от бесчинствующих радикалов".

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Депутаты Луганского облсовета полностью поддерживают эту инициативу общественных организаций украинского и донского казачества, ветеранов правоохранительных органов и вооруженных сил, воинов-интернационалистов, трудовых коллективов и молодежи.

"Опираясь на нормы Закона Украины «Об участии граждан в охране общественного порядка и государственной границы», вручаем им мандат доверия на защиту жителей области от проникновения экстремизма на нашу землю, на охрану общественного порядка и государственных учреждений" , - говорится в заявлении.

Депутаты считают, что в особой, дополнительной защите нуждаются здания, в которых расположены Государственное казначейство, Главное управление Пенсионного фонда, управление Национального банка Украины, областная государственная администрация, органы местного самоуправления.

"Мы обращаемся ко всем жителям Луганской области, к трудовым коллективам, к представителям казачества, к лидерам молодежных и других общественных организаций с призывом — станем вместе на защиту законности и правопорядка на луганской земле! Объединяйтесь в дружины правопорядка, чтобы дать решительный отпор провокаторам, которые своими действиями ставят под угрозу жизнь и безопасность наших земляков.

События, которые сегодня называют революцией, на самом деле, ведут к гражданской войне!», - призывает облсовет.