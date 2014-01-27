Власть и оппозиция несут равную ответственность за напряженность в Украине - политолог

Лидеры оппозиционных партий Арсений Яценюк, Олег Тягнибок и Виталий Кличко не смогли предложить план действий по выводу страны из политического и экономического кризиса и не смогли помешать принятию крайне непопулярных законов. Своими неумелыми действиями и гиперамбициями украинские политики фактически довели страну до состояния гражданской войны.

В то же время украинское общество, вдохновленное идеями Майдана, продемонстрировало колоссальный подъем национального самосознания и ярчайший пример самоорганизации. Такое мнение в комментарии агентству Reuters высказал руководитель Института медиа-моделирования и политико-экономического анализа «Перпектива» Евгений Черненко.

По мнению Черненко, одним из главных достижений Майдана является появление нового типа образованных и социально-активных людей, которые пытаются самостоятельно найти выход из создавшейся ситуации.

Одним из примеров объединения таких людей является сообщество ГроМайдан, которое стремительно набирает популярность в социальных сетях.

По мнению участников сообщества, сегодняшней Украине следует идти по пути «теории малых дел», когда каждый из представителей общества начинает действовать, исходя их своих сил, и в том месте, где он проживает. «Сейчас нам нужны люди, у которых есть предложения о том, как реформировать государственные органы, органы местного самоуправления, судебную систему и усовершенствовать систему контроля этих органов общественностью, а также обеспечить прозрачности их деятельности. Поиск новых способов мирного протеста, новых форм выражения гражданской активности и, наконец, одно из ключевых - поиск новых лидеров гражданского общества - это и есть зарождение того самого гражданского общества, к которому мы хотим прийти: равноправие, возможность защитить свои интересы, влияние на власть» - говорится на веб-сайте сообщества .

Вопрос не в том проевропейской или пророссийской будет Украина. В первую очередь, для сохранения стабильности и порядка в самом центре Восточной Европы она должна стать проукраинской считают представители Громайдан. С этим трудно не согласиться, резюмирует Reuters.