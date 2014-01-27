Во время зачистки в Черкассах пострадало двое польских журналистов - СМИ
05:51, 27 января 2014Политика
0 0
Союз польских журналистов заявила, что во время разгона Евромайдана в Черкассах пострадали два сотрудника Польского общественного телевидения "Белсат"
Люди на лестнице облгосадминистрации в Черкассах, в четверг,23 января 2014 г / УНИАН
Об этом сообщает корреспондент Эспрессо. TV.
По словам представителя Союза Павла Боболовича, Сергей Марчук был ранен "беркутом", а Юрия Высоцкого задержали.
Читайте такжеВо время разгона запорожского Майдана пострадали минимум трое журналистов
Оба - граждане Беларуси. Боболович обеспокоен, что его коллеги могут депортировать в Беларусь. Там они известны журналистскими расследованиями, за что у них могут возникнуть большие проблемы с местной властью.
Журналисты поехали в Черкассы, чтобы взять интервью в украинской коллеги Татьяны Чорновол.
Союз польских журналистов готовит провести акцию протеста в Черкассах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter