Во время зачистки в Черкассах пострадало двое польских журналистов - СМИ

05:51, 27 января 2014
Политика
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Союз польских журналистов заявила, что во время разгона Евромайдана в Черкассах пострадали два сотрудника Польского общественного телевидения "Белсат"

Люди на сходах облдержадміністрації в Черкасах, у четвер,23 січня 2014 р / УНІАН

Об этом сообщает корреспондент Эспрессо. TV.

По словам представителя Союза Павла Боболовича, Сергей Марчук был ранен "беркутом", а Юрия Высоцкого задержали.

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Оба - граждане Беларуси. Боболович обеспокоен, что его коллеги могут депортировать в Беларусь. Там они известны журналистскими расследованиями, за что у них могут возникнуть большие проблемы с местной властью.

Журналисты поехали в Черкассы, чтобы взять интервью в украинской коллеги Татьяны Чорновол.

Союз польских журналистов готовит провести акцию протеста в Черкассах.

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