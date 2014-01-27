Во время зачистки в Черкассах пострадало двое польских журналистов - СМИ

Об этом сообщает корреспондент Эспрессо. TV.

По словам представителя Союза Павла Боболовича, Сергей Марчук был ранен "беркутом", а Юрия Высоцкого задержали.

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Оба - граждане Беларуси. Боболович обеспокоен, что его коллеги могут депортировать в Беларусь. Там они известны журналистскими расследованиями, за что у них могут возникнуть большие проблемы с местной властью.

Журналисты поехали в Черкассы, чтобы взять интервью в украинской коллеги Татьяны Чорновол.

Союз польских журналистов готовит провести акцию протеста в Черкассах.