В оппозиции заявляют, что в Харькове исчезли двое активистов, которых задержала охрана Кернеса

Как передает корреспондент УНИАН, об исчезновении двух людей Варченко написал на своей странице в «Фейсбук» вчера, 25 января, поздно вечером.

«Согласно информации, поступившей недавно ко мне, сегодня, 25 января, около 21 часа 45 минут в Харькове захвачены как заложники активисты Евромайдана, которые фиксировали номера автомобилей «друзей Кернеса», которых тот собирал в гостинице «Националь»», - говорится в сообщении.

По сведениям Варченко, Александра Кутянина и Алексея Ряполова, которые снимали автомобили, догнала и задержала охрана Харьковского городского председателя Геннадия Кернеса.

Читайте такжеКернес - митингующим: Не начинайте войну, в которой вам не победить«Несколько человек снимали автомобили на мобильные устройства. Их заметили, началась погоня, в результате которой охранниками Кернеса были задержан граждане Александр Кутянин и Алексей Ряполов. Место их нахождения неизвестно», - добавил депутат.

В телефонном разговоре сегодня, 26 января, Варченко сообщил УНИАН, что пропавшие активисты до сих пор не вышли на связь. Он уточнил, что одного из них догнали неподалеку от отеля, другого поймали в «Макдональдсе» рядом со станцией метро «Архитектора Бекетова».

По словам депутата, заявление в милицию он сделал в устной форме, поскольку сам сейчас находится в Киеве. В частности, по словам Варченко, он лично позвонил и телефоном заявлял о преступлении заместителю начальника ГУМВД Украины в Харьковской области Николаю Голубю и начальнику ГУМВД Украины в Харьковской области Олегу Демченко. Кроме того, по словам депутата, он написал руководителям харьковского облуправления милиции СМС-сообщение, в котором указал фамилии пропавших и обстоятельства происшествия.

«Сегодня по состоянию на примерно 9:30 информации не было. Есть большие сомнения, что милиция грызет землю, чтобы найти этих преступников», - сказал Варченко.

Депутат добавил, что «сориентировал активистов», которые находятся в Харькове, чтобы те сегодня написали письменное заявление о пропаже людей.

Соорганизатор Харьковского Евромайдана Владимир Чистилин корреспонденту УНИАН сказал, что лично не знает этих активистов и не обладает никакой дополнительной информации об обстоятельствах происшествия.

В Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области корреспонденту УНИАН сказали, что официальных письменных заявлений о пропаже людей в милицию не поступало.

«Заявлений в милицию о пропаже людей не поступало», - сказала начальник ОСО харьковского облуправления милиции Наталья Захарова.