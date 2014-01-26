В милиции считают, что силовиков под Украинским домом хотели взять в заложники

Об этом сообщает Управление связей с общественностью МВД.

В частности, согласно сообщению, «группа резерва правоохранителей, которая находилась на отдыхе в Украинском доме», покинула помещение по решению министра внутренних дел Виталий Захарченко.

«Во время пребывания правоохранителей в Украинском доме митингующие заблокировали помещение и пытались провоцировать милиционеров на стычки, несмотря на численное преимущество последних. Работники милиции не поддались на провокации, не дали повода к эскалации и проявили выдержку», - говорится в сообщении.

При этом в МВД заявляют, что «целью митингующих было взятие в плен правоохранителей для последующего обмена на активистов Майдана, которых сейчас задержаны и арестованы».

В то же время для того, чтобы продолжить переговорный процесс и урегулировать ситуацию мирным путем, министр внутренних дел принял решение вывести работников ОВД с Украинского дома, подчеркнули в МВД.

Как сообщалось, вечером 25 января появилась информация, что 200 правоохранителей заняли здание Украинского дома в Киеве.Читайте такжеАктивист обвиняет силовиков из Украинского дома в мародерстве и уничтожении музейных фондовВпоследствии несколько сотен демонстрантов начали штурм здания. Они разбили окна Украинского дома и бросали внутрь "коктейли Молотова", пиротехнику и другие подручные средства. Правоохранители, заблокированные в здании, использовали слезоточивый газ и поливали атакующих водой из брандспойтов.

Около 3 часов ночи правоохранители покинули Украинский дом.

Сейчас митингующие заняли здание Украинского дома, выставляют там охрану, а также наводят порядок.