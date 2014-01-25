Оппозиция не приняла предложения Януковича - Стець
22:19, 25 января 2014Политика
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Оппозиция не приняла предложения Президента Украины Виктор Януковича.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал народный депутат Юрий Стець.
«Оппозиция не приняла предложения Виктора Януковича....», - написал он.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 января, по завершении переговоров в Администрации Президента, пресс-служба главы государства сообщила о договоренности Януковича и оппозиции относительно шагов для выхода из политического кризиса. Среди прочего, Янукович предложил лидеру фракции «Батькивщина» Арсению Яценюку должность премьера, а лидеру УДАРа Виталий Кличко - вице-премьера по гуманитарным вопросам.
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