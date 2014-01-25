Оппозиция не приняла предложения Януковича - Стець

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал народный депутат Юрий Стець.

«Оппозиция не приняла предложения Виктора Януковича....», - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 января, по завершении переговоров в Администрации Президента, пресс-служба главы государства сообщила о договоренности Януковича и оппозиции относительно шагов для выхода из политического кризиса. Среди прочего, Янукович предложил лидеру фракции «Батькивщина» Арсению Яценюку должность премьера, а лидеру УДАРа Виталий Кличко - вице-премьера по гуманитарным вопросам.