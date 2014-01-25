В Полтаве митингующие захватили сессионный зал облсовета

Как передает корреспондент УНИАН, в данный момент митингующие отключают компьютеры на столах депутатов и сносят на стол президиума во избежание воровства техники.

По словам митингующих, о штурме помещения ОГА, находящегося в другом крыле здания, вопрос пока не стоит.

По информации интернет-издания Полтавщина в город направлен харьковский "Беркут".

Как сообщал УНИАН, в Полтаве перед админзданием облгосадминистрации и облсовета начался митинг оппозиции, представители которой требуют отставки губернатора области Удовиченко.

Участие в митинге принимают около 1 тыс. человек. Вчера губернатору был поставлен ультиматум до полудня 25 января уйти в отставку.

Народные депутаты Юрий Бублик, Валерий Головко, Сергей Каплин и руководитель областной организации «УДАР», депутат облсовета Петр Ворона вошли в здание Полтавской облгосадминистрации для переговоров с губернатором, требуя его отставки. Губернатор принял оппозиционеров и начались переговоры. Тем временем митингующие под стенами ОГА скандируют «Банду - геть!».