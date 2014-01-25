На Грушевского начали съезжаться кареты скорой помощи

00:25, 25 января 2014
Политика
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К месту столкновений на улице Грушевского в Киеве начали приезжать и уезжать машины скорой помощи.

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Как передает корреспондент УНИАН, две кареты скорой уже отъехали от места столкновений.

С другой стороны баррикады, где находятся сотруднику МВД снова заработали водометы, с помощью которых милиция пытается потушить горящие шины.

В случае нескольких выстроенных участниками акций протеста баррикадах находится около тысячи человек.

Напомним, на улице Грушевского возобновились столкновения протестующих и правоохранителей.

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