Янукович о раздевании беркутовцами человека на морозе: действие рождает противодействие

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с представителями духовенства, которые входят в Совет церквей.

Также Президент напомнил, что в последние дни протестующие совершают насильственные действия в отношении должностных лиц и их семей, заставляют писать заявления об увольнении, выход из политических сил.

“Все эти действия - они заставляют власть действовать согласно действующему законодательству”, - сказал Президент.

На просьбу патриарха Филарета прокомментировать сообщения об издевательствах правоохранителей над задержанными активистами акций протеста Янукович отметил, что действие приводит к противодействию.

“Почему вы не осуждаете тех людей, которые жгли этих молодых ребят (курсантов и солдат внутренних войск - УНИАН) той смесью, когда они горели и жгли? Почему вы их не осуждаете? Раздели. Безусловно, этого нельзя делать. Но насилие порождает насилие”, - сказал он, подчеркнув, что нужно прекращать применение силы с обеих сторон.

При этом, говоря о событиях на улице Грушевского, он отметил, что якобы в "коктейли Молотова", которые бросали в бойцов внутренних войск, «Беркута», добавился азот, через который на них горел не только одежду, но и тело.

Противостояние на Грушевского: милиция в огне

Как сообщал УНИАН, на ул. Грушевского в Киеве с 19 января продолжались столкновения между активистами Майдана и бойцами спецподразделения МВД "Беркут". Сотни людей ранены, есть погибшие.

Официально подтверждена гибель двух протестующих.

Со вчерашнего дня на Грушевского между протестующими и правохоронцми установилось перемирие, но обе стороны укрепляют позиции и готовятся к новому витку противостояния.

Переговоры между лидерами оппозиции, Президентом и членами рабочей группы по урегулированию политического кризиса проводились 22 и 23 января. Вчера лидер "Свободы" Олег Тягнибок заявил, что переговоры должны продолжиться сегодня утром. К этому времени стороны должны воздерживаться от применения силы.

Однако Майдан проголосовал за выход оппозиции из переговорного процесса с властью.

Как сообщал УНИАН, вчера в интернете появилось видео, как сотрудники "Беркута" фотографировали раздетого на морозе майдановца.