Богатырева пугает майдановцев инфекционными болезнями и обморожением

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказала сегодня на брифинге.

По ее словам, очень тревожит то, что есть ряд факторов риска для людей, находящихся в центре столицы, в частности, это риск заболеть гриппом и ОРВИ, а также туберкулезом.

Кроме того, Богатырева заметила, что из-за сильных морозов люди, которые постоянно находятся на улице, могут получить обморожение конечностей и переохлаждение.

Также она выразила обеспокоенность по поводу высоких показателей травматизма среди участников акций.

Министр обратила внимание, что за последнюю неделю в Киеве гриппом и ОРВИ заболели на 30% больше граждан, чем за предыдущую неделю.

“Последняя неделя и следующая являются такими с эпидемической точки зрения, которые ВОЗ всегда объявляет чрезвычайно опасными относительно повышения заболеваемости гриппом и ОРВИ. Если мы не будем учитывать законы эпидемиологии, то мы имеем все возможности, чтобы было лавинообразное заболевание ОРВИ и гриппом людей, и фактически создавалась опасность для заболеваний сердечно-легочной системы”, - сказала Богатырева.

Также она подчеркнула опасность переохлаждения людей на фоне стресса и отсутствия регулярного употребления горячей еды.

“Наша статистика тех людей, которые поступают в медучреждения, свидетельствует, что поступают подростки с обмороженными конечностями. И меня очень тревожит, что снижение температуры воздуха приведет к тому, что мы будем фиксировать большее количество таких детей, таких людей. Особенно опасно то, что могут наступить необратимые процессы в обморожении конечностей, когда нужно будет делать ампутацию”, - сказала Богатырева.

Министр призвала родителей надолго не пускать детей и подростков на улицу.

Также она отметила, что в период проведения в Киеве акций протеста медики выявили среди тех, кто обратился за помощью, 10 человек с активной формой туберкулеза. Богатырева заметила, что существует угроза распространения этой болезни, особенно в местах массового скопления людей.