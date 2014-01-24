В Киев из Донецка выехало около десяти автобусов с «Беркутом»
Сегодня около 9 часов утра из Донецка в Киев выехало около десяти автобусов с милиционерами.
Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишет «Сегодня». По словам источника, в автобусах находятся бойцы спецподразделения "Беркут".
Как отмечают очевидцы, утром в Донецке по улице Артема проехала колона автобусов в сторону северного автовокзала.
"Эти сотрудники милиции направлены на охрану общественного порядка, на смену своим коллегам в Киеве", - рассказали в областной пресс-службе областной милиции. Однако в ведомстве не разглашают количество правоохранителей, которые сегодня выехали в Киеве.
Активисты Донецкого евромайдана рассказали, что о подкреплении из Донецка не знали, поэтому у них не было времени как-то организоваться и блокировать колонну.
Также в Киев отправлены милиционеры из Краматорска и Северодонецка.
Информацию об отправке милиционеров в столицу подтвердили в ГУВД Донецка, пишет «УРА-Информ.Донбасс».
«Это сотрудники милиции вдвигаются на охрану общественного порядка. Они едут на замену тем, которые несли службу в Киеве», — заявили в пресс-службе ГУВД.