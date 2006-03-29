Ющенко может сделать то, чего не хочет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО допускает, что может заблокировать кандидатуру премьер-министра, внесенную парламентским большинством, однако заявляет, что не хотел бы делать этого.

Об этом В.ЮЩЕНКО заявил в интервью журналу «Коммерсантъ ВЛАСТЬ» (№12 от 27 марта 2006г.).

В частности, отвечая на вопрос о возможности такого «блокирования», В.ЮЩЕНКО сказал: «Да. Но я не хотел бы, чтобы ситуация развивалась именно так».

«Для этого и существуют у Президента такие полномочия, чтобы он мог сопоставить коалицию, которая будет сформирована, с конкретными персоналиями, которые будут предложены. Сопоставить, насколько эта кандидатура соответствует национальным интересам», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время, Президент высказал надежду, что демократическая коалиция в парламенте «все-таки» будет создана, после чего она сформирует демократическое правительство.