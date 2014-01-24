На трассе «Львов-Краковец» активисты заблокировали движение грузовиков

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 23 января в 22.35 на въезде в город Новояворивск Яворивского района на трассе «Львов-Краковец» «около 130 человек радикально настроенной молодежи предприняли попытку перекрыть дорогу».

Как отмечается в сообщении, по центру дороги были зажжены автомобильные шины. Пожарно-спасательное подразделение, прибывшее на место происшествия, не допустили к гашению.

Молодые люди не выдвигают требований, выкрикивают националистические лозунги.

В результате этих действий задержки движения легкового автотранспорта нет, но с обеих сторон собралось около 30 фур, которые не могут продолжать движение.

На месте присутствуют два экипажа ДПС, 20 работников Новояворивского райотдела милиции.

Как сообщили УНИАН активисты львовского Евромайдана, общественные представители Яворивщини также намерены посетить Яворивский полигон (Международный центр миротворчества и безопасности), чтобы «проверить, не проводится ли сбор военных на одном из крупнейших полигонов Европы».