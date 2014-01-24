В Черкассах милиция задерживает молодежь

Задержанных заводят в разгромленное фойе облсовета. Отсюда их автозаками отвозят в райотделы милиции Черкасс. Также в задержаниях участвуют автопатрули милиции.

По информации черкасских интернет-СМИ, на освобождение здания Черкасской облгосадминистрации были мобилизованы правоохранители из ближайших районов области. Также в этом принимали участие милиционеры из Киевской области - журналисты заметили у части правоохранителей шевроны на форме с надписью «Киевское областное управление МВД».

Как сообщал УНИАН, в Черкассах 23 января активистам удалось захватить помещение Черкасского областного совета, которое находится в здании облгосадминистрации, но с другой стороны. После того, как не удалось попасть в помещение ОГА, митингующие перешли к входу в здание облсовета. Там они без какого-либо сопротивления выломали дверь и ворвались в помещение. Около 23.00 сотрудники милиции освободили помещение облсовета от митингующих.

По данным милиции, после штурма облгосадминистрации 58 человек доставлены в Сосновский районный отдел внутренних дел.

По факту совершенных уголовных преступлений следственным отделом Сосновского райотдела милиции возбуждены уголовные производства по признакам ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю правоохранительного органа) и ч.1 ст.294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины.