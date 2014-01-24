Милиция заявила об освобождении Черкасской ОГА. Есть задержанные
Около 23.00 сотрудники милиции освободили помещение Черкасского областного совета от митингующих.
Об этом сообщила пресс-служба областной милиции.
Согласно информации, принимаются меры по задержанию правонарушителей. Как минимум, 2 активистов удалось схватить. Милиция сделала несколько выстрелов в воздух.
По факту совершенных уголовных преступлений следственным отделом Сосновского райотдела милиции открыты уголовные производства по признакам ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю правоохранительного органа) и ч.1 ст.294 (Массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщает Громадське ТВ, перед задержанием митингующих произошла стычка активистов и милиции. Однако люди защитили милиционеров от радикально настроенных.
По состоянию на 23:50 из окон облсовета милиция поливает костер, разожженный у здания. Вода также попадает и на митингующих.
По материалам: Украинская правда, Прочерк