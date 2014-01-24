До утра объявляем перемирие - Тягнибок

Об этом на баррикадах на Грушевского заявил лидер ”Свободы” Олег Тягнибок.

По его словам, переговоры с Януковичем должны продолжиться завтра утром. К этому времени стороны должны воздерживаться от применения силы.

Тягнибок заявил, что во вторник, 28 января в ВР должен рассматриваться вопрос о законах 16 января, об ответственности правительства и закон о декриминализации всех задержанных участников событий на Майдане.

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"Завтра должно состояться около 40 судов, суды изменят меры пресечения задержанным ребятам и их отпустят. Они обязуются, что Беркута будет запрещено использовать огнестрельное оружие", - заявил Тягнибок.

"До утра объявляем перемирие!"- заявил Тягнибок.

Также он подтвердил, что президент Виктор Янукович, а также генеральный прокурор Виктор Пшонка и глава МВД Виталий Захарченко должны выступить публично с заявлением о достигнутых договоренностях, которые предусматривают принятие специального закона об амнистии, чтобы освободить всех задержанных.

"Если мы соглашиемся на их план, сразу же появляется на сайте ГПУ и МВД заявления Пшонки и Захарченко, и с завтрашнего дня они начинают юридический процесс выпускания задержанных активистов", - заявил Тягнибок.

"Мы сейчас не идем ни на какие условия. Мы проводим консультации с обществом", - добавил он.

При этом Тягнибок заявил, что достижением переговоров является то, что МВД обещает официально отказаться от огнестрельного оружия. На это толпа кричалf "Ганьба!".

Как известно, правительство уверяет, что Беркут не использует огнестрельное оружие против митингующих.

Пока Кличко был на Грушевского, толпа кричал ему "Зека на елку, Беркута в духовку", "Ганьба!", "Воля или смерть", "Лжецы", "Кличко на баррикады", "Революция" и "Кличко, скажи что делать?".

"Мы уже сыты вашими обещаниями! . С кем переговоры вести?" - кричали люди, окружив Кличко тесным кольцом.

В ответ он заявлял "Я очень не хочу, чтобы пролилась чья-то кровь", на что толпа ему кричал "Она уже пролилась!".

Арсений Яценюк на ул.Грушевского так и не появился.

По материалам Еспресо.TV и Украинская правда