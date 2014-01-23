Кличко: Оппозиция договорилась с Януковичем прекратить силовое противостояние и отпустить всех задержанных на Грушевского

Как сообщает Еспресо.TV, об этом на баррикадах на улице Грушевского заявил лидер фракции УДАР Виталий Кличко.

По его словам, глава МВД Виталий Захарченко и президент Виктор Янукович прекращают силовые действия и выступают с публичным заявлением об освобождении всех задержанных.

В свою очередь, протестующие также должны воздерживаться от применения силы.