На Грушевского продолжается перемирие

Часть из них занимается укреплением баррикад, их уже возведено несколько по улице Грушевского, которые укрепляются преимущественно за счет мешков со льдом и снегом. Митингующие также собрали достаточно шин для возможного разжигания костров и собирают в кучи камни, очевидно планируя их использовать при столкновениях с милицией.

На улице нет представителей оппозиции, кроме Юрия Луценко, который просто общается с митингующими. На вопрос корреспондента УНИАН, есть ли у него какая-то информация о ходе переговоров в Администрации Президента, он ответил, что информацией не владеет. Луценко также высказал предположение, что в случае дальнейшей эскалации конфликта, милиция снова может сделать попытку атаковать Майдан не только со стороны Европейской площади, но и с других направлений.

Читайте такжеУлица Грушевского. Выжженная земляКак сообщал УНИАН, на Грушевского в центре Киева митингующие установили 4 новые баррикады. Они укрепили первую линию баррикад, которая состоит из сожженной спецтехники возле памятника Лобановскому.

Также они строят еще одну баррикаду в непосредственной близости к первой напротив стадиона «Динамо».

Также митингующие недавно возвели баррикаду возле Института украинского языка Национальной академии наук Украины, которая достигает более 2 м высотой.

Кроме того, еще вчера была возведена баррикада напротив гостиницы «Днепр».

Сейчас часть митингующих расчищает снег на проезжей части.