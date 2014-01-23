В МВД отрицают ночные нападения "Беркута" на Автомайдан и заявляют, что пострадали силовики

В Министерстве внутренних дел отрицают нападение «Беркута» на участников Автомайдана, заявляя, что именно силовики пострадали от действий активистов.

Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью МВД.

«Молодые люди спортивного телосложения с битами совершали хулиганские действия, наносили удары по транспортным средствам, кидали камни. Милиция задержала около 20 нападавших», - заявили в МВД.

В частности, по версии министерства , 23 января в Крепостном переулке в Киеве несколько автомобилей стали преследовать 3 автобуса с работниками спецподразделения «Беркут».

«Правонарушители заблокировали движение служебного транспорта и стали совершать хулиганские действия. Молодые люди были вооружены бейсбольными битами, наносили удары по транспортным средствам, напали на правоохранителей», - утверждают в милиции.

Кроме того, говорится далее в сообщении, «правонарушители кидали в сторону милиционеров камни, в результате чего одному работнику «Беркута» нанесены телесные повреждения в виде перелома ноги».

Также в МВД заявили, что «правоохранители обезоружили и задержали правонарушителей. В органы внутренних дел доставлены 18 участников этого нападения. У задержанных изъяты маски, бронежилеты и защитное снаряжение, а также нож, биты, цепь».

Следователями начато уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (Хулиганство, совершенное группой лиц и связанное с сопротивлением представителю власти) Уголовного кодекса Украины. Наказание за совершение этого преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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Проводятся следственные действия, в ходе которых будет выяснена степень участия в уголовном правонарушении каждого из задержанных, отметили в МВД.

Между тем в переулке Лабораторном, сообщили в УСО, «работники столичной милиции, которые патрулировали улицы Киева, заметили, как группа лиц настигает и наносит удары мужчине. Догнав потерпевшего, правонарушители сбили его с ног и продолжили бить».

Правоохранители пресекли правонарушение и задержали 6 правонарушителей. Они доставлены в райуправление милиции и уже задержаны процессуально в рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 296 УК Украины - за хулиганство, совершенное группой лиц и связанное с сопротивлением представителю власти.

Как сообщалось, по данным Автомайдана, сегодня около 3 часов ночи на патрули в трех местах "Беркут" устроил ловушки: в Крепостном переулке, возле 17-й больницы и на улице Институтской. В одном из случаев неизвестные подключились к рации автомайдановцев и через эти радиоволны стали сообщать, что преследуют автобус с "Беркутом" без номерных знаков и просят о помощи. Это и была ловушка. Активистов подловил "Беркут", стал бить по их машинам, чтобы те вышли, крушил стекла. Активистов задержали. В разбитых машинах остались личные вещи владельцев.

При этом момент нападения зафиксировал видеорегистратор в одной из машин, сообщает «5 канал».