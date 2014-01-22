Протестующие выстраивают со стороны Европейской площади дополнительные баррикады

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, протестующим подвезли железобетонные блоки размером 2х1,5 метра, которые они устанавливают поперек Крещатика возле гостиницы «Днепр».

Также участники протестной акции разбирают рекламные металлические конструкции, детали которых будет использовано для укрепления баррикад.

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На улице Крещатик и Майдане Независимости частично отключено освещение.

Сейчас на улице Грушевского, где непосредственно третий день происходит противостояние с милицией, находится более 1 тыс. человек. В то же время несколько тысяч людей находятся на Майдане.