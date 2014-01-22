Янукович не дал ответа на вопрос относительно внеочередных выборов - Кличко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер партии «УДАР» Виталий Кличко во время Народного вече со сцены на Майдане Незалежности.

«На встрече с Януковичем было предложено решить вопрос. Ведь на самом деле вопрос евроинтеграции уже отошел в сторону, вопрос разгона Евромайдана ушел в сторону, и люди, которые пришли на площадь, они пришли против сегодняшней власти, потому что они не хотят в этих условиях существовать. На вопрос, собирается ли рассматривать Президент досрочные выборы, где можно поменять власть, ответа не получено. Возможна ли отставка Кабинета министров? Возможна, но это нужно будет согласовать на очередной сессии (Верховної Рады), которая соберется, и Партия регионов должна будет утвердить, согласна она или нет. Возможно, будут отменены законы (принятые парламентом 16 января - УНИАН), которые каждого протестующего в Украине ставят в ранг преступника», - сказал он.

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Кличко добавил, что «переговоры продолжаются».

Он также подчеркнул, что готов стоять на Майдане и идти сражаться вместе с людьми, если понадобится.

Как сообщал УНИАН, лидеры оппозиции Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок провели встречу с Януковичем. Политики не дали никаких комментариев по итогам встречи. Встреча длилась более трех часов.