Польская оппозиция считает, что ЕС сейчас не должен отворачиваться от Украины

Крупнейшая в Польше оппозиционная партия "Закон и справедливость" (PiS) призывает польские власти инициировать в Европейском союзе дискуссию на тему введения персональных санкций против представителей украинской власти ответственных за случаи насилия в Украине во время протестов за евроинтеграцию государства.

Читайте такжеВ ЕС готовы проверить банковские счета украинских олигарховОб этом корреспонденту УНИАН в Варшаве сегодня сказал представитель партии Кшиштоф Щерский.

"Должны быть действия в двух направлениях: во-первых, надо добиваться указать виновных в том кровопролитии в Киеве и одновременно должны начаться дискуссии на тему санкций против лиц, ответственных за кровавую расправу с демонстрантами", - сказал он.

Собеседник агентства подчеркнул, что Евросоюз должен рассмотреть возможность введения "персональных санкций", которые бы состояли в ограничении въезда на его территорию и "экономические санкции" против отдельных лиц.

В то же время, по его мнению, Польша должна инициировать подготовку плана помощи для граждан Украины, которые должны почувствовать поддержку европейцев.

"Евросоюз не должен сейчас отвернуться от Украины", - сказал он.