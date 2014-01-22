На Грушевского вывели бронетехнику, Майдан готовится к решающему штурму

В свою очередь, митингующие, которых оттеснили с улицы Грушевского на Европейскую площадь, перегруппировавшись, пошли в атаку на «Беркут» и оттеснили спецназовцев на исходную позицию с помощью камней, петард и «коктейлей Молотова».

Под натиском спецназовцев МВД люди массово бежали с улицы Грушевского на Крещатик. Во время операции по рассеиванию митингующих бойцы спецназа также перешли на бег и стремительно вытеснили людей в сторону Крещатика.

По состоянию на 12.35 «беркутовцы» остановились возле гостиницы “Днепр”, а митингующие отступили на Майдан Незалежности.

На самом Майдане где находятся митингующие, объявлена тревога. Людей по громкоговорителю предупреждают о том, что на Майдан идут колонны милиции.

Тем временем правоохранители сгруппировались по периметру улицы Грушевского и продолжили использовать против митингующих оружие с резиновыми пулями.

Среди митингующих много пострадавших как от шумовых гранат, так и непосредственно от столкновений со спецназовцами.

После нескольких минут на Европейской площади в Киеве митингующие пошли в наступление. "Беркут" отступает.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько сотен протестующих пошли в наступление на «Беркут». В стражей порядка летят «коктейли Молотова» и камни.

На улице Грушевского появился БТР. Он остановился позади правоохранителей.

"Беркут" использует БТР для расчистки улицы Грушевского от баррикад. По словам корреспондента Еспресо.тв, баррикады убирают, чтобы в случае атаки протестующих "беркутовцы" могли организованно отступить.

В то же время среди митингующих говорят, что "Беркут" готовится к полной зачистке Майдана.

В данный момент со стороны Европейской площади находится около 5 тысяч человек, а на Мадане Независимости - около 30 тысяч.

В соцсетях появилась информация о том, что после 16:00 состоится полная зачистка Майдана.

"Нам на Горячую линию позвонили из Государственного радио, которое находится на Крещатике возле кафе" Шоколадница ". Работникам радио сказали, что они должны покинуть помещение до 16:00 - так будет зачистка всего Майдана!" - Говорится в сообщении.

Пользователи в комментариях заявляют об эвакуации других офисов в центре Киева.