На Грушевского продолжается перемирие

Как передает корреспондент УНИАН, в это время там собралось около 3000 митингующих. Они греются возле бочек и очагов и общаются с первыми шеренгами бойцов внутренних войск. Митингующие в течение дня значительно укрепили баррикады на улице Грушевского и на Петровской аллее. Милиционеры поставили напротив митингующих автомобиль с большим прожектором, который освещает все, что происходит на улице Грушевского со стороны митингующих.

Читайте такжеЧетверо потерпевших после столкновений на Грушевского остались без глаз - Геращенко В целом ситуация спокойная. Лишь время от времени митингующие начинают стучать по сгоревшим автобусам, бочках и других импровизированным барабанам. В ответ бойцы внутренних войск также начинают стучать резиновыми дубинками о щиты, но все это происходит без агрессии.