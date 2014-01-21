Клюев призвал лидеров оппозиции «прекратить эскалацию насилия»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Клюев заявил во время брифинга в Администрации Президента.

«Я просил бы лидеров оппозиционных сил, хотя некоторые из них отмежевались от того, что происходит сейчас на улице, тех массовых беспорядков, которые сейчас происходят, когда бросают «коктейли Молотова», камни в представителей правоохранительных органов, мы просили бы, чтобы лидеры оппозиционных сил обратились к представителям своих политических партий, чтобы они этого не делали, чтобы они прекратили насилие, чтобы они прекратили эскалацию насилия. Нам очень сложно проводить переговорный процесс, консультации, когда на улицах - представители этих политических сил, когда ведутся такие экстремистские и достаточно агрессивные действия против правоохранительных органов», - отметил Клюев.

Он также обратился к лидерам всех политических сил, общественных организаций с призывом «дать команду своим представителям, чтобы они прекратили эти беспорядки, чтобы было спокойствие, чтобы они отошли от правоохранительных органов, чтобы не было никакой агрессии».

Клюев подчеркнул, что тогда намного проще будет вести переговорный процесс и вывести страну из политического кризиса, в котором она оказалась.

Секретарь СНБО также напомнил, что Президент поручил ему возглавить рабочую группу по подготовке переговорного процесса между властью и оппозицией.

«Вчера мы провели первую встречу. Достаточно много было вопросов. К сожалению, пока еще и остается достаточно много вопросов, которые необходимо будет решать. Хотя я считаю, у нас был достаточно серьезный конструктивный, как сказал один из оппозиционеров, разговор. Достаточно хорошие консультации», - отметил Клюев.

Как сообщал УНИАН, 19 января в Киеве после Народного вече, участники которого осудили принятые Верховной Радой 16 января антидемократические законы, часть протестующих отправилась к зданию парламента. Однако путь им преградили правоохранители, после чего на улице Грушевского начались столкновения.

Сегодня утром между митингующими и правоохранителями стали священники, и столкновения прекратились.