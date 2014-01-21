К Евромайдану в Брюсселе присоединились евродепутаты

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, митингующие собрались возле здания Европарламента, однако на площадь перед самим парламентом людей не пустила полиция, сообщив, что не имеет официального разрешения местных властей на проведение акции перед Европарламентом.

Протестующие держали плакаты: "Украина - это Европа!", "Помогите Украине - санкции против Януковича", "Европа, меньше слов! Надо действовать!", а также флаги Украины. Были также флаги и постсоветских республик Кавказа. Митинг начался пением Гимна Украины.

Победительница песенного конкурса Евровидение-2004 Руслана, сидя на плечах одного из демонстрантов, заявила на митинге: «Европа должна понять и весь мир должен увидеть состояние украинской власти и знать, что эти деньги были украдены у народа. А держат их в банках стран ЕС. Надо также остановить нынешнюю агрессию власти против народа, которую мы видим в Киеве».

Читайте такжеВ Лондоне Евромайдан собирается пикетировать жилье АхметоваВ акции приняли участие евродепутаты Павел Коваль, Кшиштоф Лисек (Польша), Махаель Геллер, Ребекка Хармс (Германия) и Майрид МакГиннес (Ирландия).

"Законы, которые принял парламент Украины (16 января с. г. - УНИАН), ограничивают основополагающие свободы украинских граждан и противоречат международным обязательствам Украины. Это - опасное отступление от принципов демократии", - сказала в интервью УНИАН евродепутат МакГиннес.

По словам одного из организаторов акции Марины Гусяковой, специально на запад к украинцам Брюсселя приехали также активисты украинских общин из Франции и Нидерландов.

«Мы требуем от ЕС ввести санкции против Президента Януковича за недемократические законы, потому что гражданское общество в Украине должно нормально функционировать, а не сидеть по тюрьмам. Украина не должна копировать российский опыт», - сказала Гусякова в интервью УНИАН.

Акция продолжилась шествием к зданию Европейской Комиссии.