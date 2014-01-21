США должны ввести санкции против Януковича - Freedom House

Об этом Креймер сказал в интервью «Голосу Америки».

«Я считаю, что Соединенные Штаты должны активизировать свои действия. Вице-президент Джо Байден должен позвонить Президенту Януковичу и сказать ему, что если применение силы не прекратится, то он возглавит список людей, в отношении которых США наложат санкции», - сказал Креймер.

По его мнению, пришло время не просто рассматривать вопрос введения санкций, а сделать это. «Санкции в отношении министра внутренних дел, генерального прокурора, депутатов, принявших законы на прошлой неделе, которые ограничивают право граждан на волеизъявление, вплоть до самого Президента и его окружения. Соединенные Штаты предупреждали о последствиях в случае применения силы, пришло время, чтобы украинская власть отвечала за свои действия», - отметил президент Freedom House.

Он также считает, что существует необходимость назначения посланника США для посредничества в переговорах между оппозицией и властью. «Я также считаю важным назначить специального высокого уровня посланника, или сенатора Маккейна, или сенатора Мерфи, или сенатора Кардина, возможно, даже ЕС может отправить Александра Квасневского», - считает Креймер.

Вину за то, что произошло в Киеве, он возлагает на украинскую власть. «Я считаю, что последние законы в комбинации с грубым избиением активистов и журналистов, которые становятся мишенью нападений, выполняя свои профессиональные обязанности, избиение Луценко, Чорновол, рядовых граждан, которые не согласны с действиями власти, привели к этому кризису. Украинцы демонстрируют, что больше не будут с этим мириться. Запад должен стать на сторону тех, кто выступает против антидемократических действий Партии регионов, Рады, они должны ответить за свои действия», - сказал президент Freedom House.