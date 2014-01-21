«Титушки» снова направляются к Мариинскому парку - СМИ
Сторонники "регионалов" идут к Мариинскому парку в Киеве
Об этом сообщает пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган в "Фейсбуке".
«Только что сообщили: со стороны Кловской и Мечникова две группы «титушек» приблизительно по 100 человек идут в сторону Майдана и Европейской. Возможная дислокация - в Мариинский парк», - сообщила она.
Корреспондент Еспресо.TV подтвердил эту информацию. По информации телеканала, небольшие группы людей идут к Мариинскому парку.
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Некоторым пользователям соцсетей удалось пообщаться с «титушками». Так активист «УДАРа» Роман Давиденко рассказал, что некоторые из них соглашались кричать с ним вместе "Слава Украине!".
«В Мариинку свозят людей. Вышел из машины, поговорил. Сначала оказывали сопротивление и говорили, какое твое дело, чего мы здесь, потом подобрели, и кричали вместе: «Слава Украине!», - сообщил Давиденко.