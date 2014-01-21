На Грушевского продолжают протестовать около тысячи человек, люди восстанавливают баррикады
09:15, 21 января 2014Политика
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На улице Грушевского в центре Киева находится около 1 тысячи человек.
Протестующие поют гимн во время акций протеста у правительственных зданий / REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, на данное время митингующие не ведут никаких активных действий относительно бойцов спецподразделения «Беркут».
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Часть митингующих обустраивает разрушенные ночью баррикады, а часть продолжает бить палками по бочкам и металлическим листам.
В свою очередь бойцы внутренних войск продолжают транслировать в громкоговоритель сообщения с требованием к митингующим прекратить незаконные действия.
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