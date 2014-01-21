СМИ: К правительственному кварталу едут новые автобусы с милицией, противостояние приостановлено
08:38, 21 января 2014Политика
0 0
В ночь с 20 на 21 января столкновения между митингующими и милицией в центре Киева минимизировались
На Грушевского минимизируются столкновения / REUTERS
К правительственному кварталу едут новые автобусы с милицией. Об этом пишут пользователи Facebook.
"Срочно! Только что в районе Бессарабки в сторону правительственного квартала проехало шесть автобусов и две "скорых", набитых милиционерами", - пишут активисты.
Читайте такжеКличко сообщил, что Беркут готовится окружить бунтарей на Грушевского
Как сообщает корреспондент Еспресо.TV, сейчас обе стороны на улице Грушевского стоят друг напротив друга но не прибегают к силовым действиям.
Протестующие продолжают бить в железные бочки, а "беркутовцы" стучат щитами.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter