На въездах в Киев устанавливаются военные палатки
01:12, 21 января 2014Политика
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На въездах в столицу устанавливаются военные палатки.
Об этом сообщают активисты Автомайдана в Twitter.
"На Житомирской и Варшавской трассах на въездах в Киев устанавливаются военные палатки, возможно, блок-посты", - говорится в сообщении.
В комментариях некоторые пользователи соцсети предполагают, что, возможно, происходит подготовка к чрезвычайному положению.
Другие предполагают, что это палатки чрезвычайников для обогрева: "Возможно, то просто палатки спасателей для обогрева на случай сложных природных условий? Раньше, кажется, так делали".
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