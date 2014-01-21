Об этом сообщают активисты Автомайдана в Twitter.

"На Житомирской и Варшавской трассах на въездах в Киев устанавливаются военные палатки, возможно, блок-посты", - говорится в сообщении.

В комментариях некоторые пользователи соцсети предполагают, что, возможно, происходит подготовка к чрезвычайному положению.

Другие предполагают, что это палатки чрезвычайников для обогрева: "Возможно, то просто палатки спасателей для обогрева на случай сложных природных условий? Раньше, кажется, так делали".