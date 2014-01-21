Протестующим на Грушевского смсками шлют страшилки
00:50, 21 января 2014Политика
0 0
Пользователям мобильных телефонов приходят смс-сообщение: "Уважаемый абонент, вы зарегистрированы как участник массовых беспорядков"
Украинцам смсками шлют страшилки
Об этом сообщают пользователи соцсети Твиттер.
Смс-спам приходит активистам, находящимся на улице Грушевского, где вторые сутки происходит столкновения протестующих и правоохранителей.
"Идентифицируют номера, находящиеся в районе событий. Это не секрет, что на любом событии в том или ином городе можно вычислить номер", - пишет участник сообщества euromaidan Giperfox @Giperfox
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter