Протестующим на Грушевского смсками шлют страшилки

00:50, 21 января 2014
Политика
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Пользователям мобильных телефонов приходят смс-сообщение: "Уважаемый абонент, вы зарегистрированы как участник массовых беспорядков"

ппп

Об этом сообщают пользователи соцсети Твиттер.

Смс-спам приходит активистам, находящимся на улице Грушевского, где вторые сутки происходит столкновения протестующих и правоохранителей.

"Идентифицируют номера, находящиеся в районе событий. Это не секрет, что на любом событии в том или ином городе можно вычислить номер", - пишет участник сообщества euromaidan Giperfox @Giperfox

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