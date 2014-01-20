Польский сенатор вылетел в Киев для поддержки демократического движения в Украине

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН в Варшаве перед вылетом в Киев.

”Целью поездки является ознакомление с ситуацией в Украине. Информация из СМИ свидетельствует, что имеем дело с острейшей фазой конфликтов, которые продолжаются уже второй месяц”, - отметил сенатор.

Клих подчеркнул, что он летит в Киев по приглашению главы комиссии по иностранным делам Верховной Рады Украины Григория Немыри.

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”Это также дело политической поддержки всех демократов в Украине. Украина имеет много друзей в Европе, в том числе в Польше. Я сам уже 22 года занимаются польско-украинскими делами, к которым отношусь приоритетно”, - сказал Клих.

”Во время этого особенно важного для украинского народа момента друзья Украины должны быть с украинскими демократами”, - отметил сенатор, который является представителем польской партии власть ”Гражданская платформа” (РО).

Клих не уточнил, сколько времени планирует пробыть в Киеве и с кем планирует провести встречи в ходе своего визита.