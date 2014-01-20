На Грушевского испытали катапульту
20:03, 20 января 2014Политика
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Протестующие на улице Грушевского в центре Киева провели испытания катапульты, которое оказалось неудачными
Высота катапульты превышает 2 метра / Twitter @Dbnmjr
Как передает корреспондент УНИАН, они заложили в катапульту камешки, однако они не достигли цели - шеренги милиции.
Поэтому катапульту оттащили назад и сейчас работают над ее усовершенствованием.
Тем временем противостояние между милиционерами и протестующими продолжается. Со стороны протестующих в милицию постоянно летят «коктейли Молотова». В ответ милиция применяет газовые гранаты.
Как сообщал УНИАН, протестующие на вул. Грушевского в центре Киева собрали катапульту для метания камней и "коктейлей Молотова" в милицию.
Высота изделия превышает 2 метра.
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