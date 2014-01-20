На Грушевского испытали катапульту

Как передает корреспондент УНИАН, они заложили в катапульту камешки, однако они не достигли цели - шеренги милиции.

Поэтому катапульту оттащили назад и сейчас работают над ее усовершенствованием.

Тем временем противостояние между милиционерами и протестующими продолжается. Со стороны протестующих в милицию постоянно летят «коктейли Молотова». В ответ милиция применяет газовые гранаты.

Как сообщал УНИАН, протестующие на вул. Грушевского в центре Киева собрали катапульту для метания камней и "коктейлей Молотова" в милицию.

Высота изделия превышает 2 метра.