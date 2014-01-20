Тимошенко: Защищайте Украину и ничего не бойтесь

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Юлия Тимошенко призвала украинцев защищать Украину, а «мафию у власти» - кануть в небытие.

Об этом говорится в обращении Тимошенко по поводу событий на улице Грушевского в Киеве, которое в Штабе национального сопротивления обнародовала ее пресс-секретарь.

В своем обращении Тимошенко подчеркивает, что «мафия у власти» довела людей до предела, «вырвала из их рук спасительный билет в Европе», а теперь «вешает ярлык провокаторов» этим людям.

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По убеждению Тимошенко, «мафия у власти» должна немедленно и добровольно «кануть в небытие». «Народ требует от вас исчезнуть из его жизни, и я их в этом полностью поддерживаю», - прибавила экс-премьер.

«А к вам, мужественные сыновья и дочери Украины, я обращаюсь со словами поддержки и веры в вас! Защищайте Украину и ничего не бойтесь!», - говорится в обращении Тимошенко.

Она также подчеркнула, что если бы была на свободе, то «была бы с вами на улице Грушевского». «Свобода достойна такой борьбы», - отметила Тимошенко.