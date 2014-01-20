СМИ: Группа "титушек" беспрепятственно прошла кордон силовиков возле Мариинского

Они зашли со стороны Арсенальной и беспрепятственно смогли пройти сквозь ограду, которую охраняют внутренние войска, сообщает Украинская правда со ссылкой на Эспрессо ТВ.

На вопрос корреспондента Эспрессо ТВ о том, на каком основании эти молодые люди смогли пройти внутрь, неизвестный работник милиции сначала отказался отвечать, потом отказался представляться, а дальше достал телефон и начал в ответ записывать съемочную группу.Читайте такжеНа Арсенальной собираются «титушки» - СМИ На повторный вопрос он ответил, что это "граждане, которые проводят акцию и пришли на мирное собрание".

В то же время, журналистку на территорию не допустили.