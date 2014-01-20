Милиция отпустила оператора "Радио Свобода", он избит

Как сообщает радиостанция, лицо Исхакова покрыто кровоподтеками, одежда в крови, у него сломан нос и есть подозрение на сотрясение мозга.

Сотрудница Дарницкого райотдела милиции Инна Гамалий сообщила радио «Свобода», что Дмитрий Баркар также находится в этом райотделе и его должны отпустить через 15 минут. Она также заявила, что журналисты радиостанции «не задержаны, а их допрашивают в качестве свидетелей».

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