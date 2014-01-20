Луценко призвал всех украинцев выходить на Майдан
Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко заявил, что в ближайшие дни на Майдане должно быть максимальное количество украинцев.
Об этом он написал на своей Facebook-странице.
"Сейчас в Киеве решается не судьба абсурдных янучарських законов о шлемах или масках. Сейчас в столице решается, будет ли у нас Свободная Украина", - заявил политик.
"Янукович понимает только язык силы. Лидеры оппозиции смогут добиться требований Майдана лишь в том случае, если и в понедельник, и во вторник, и в среду в центре украинской столицы будут находиться сотни тысяч людей. Тогда политики будут лишь исполнителями вашей воли на перезагрузку страны", - добавил он.
"Тогда у Януковича они потребуют радикальных изменений, а не примут участие в замене Азарова на Арбузова", - отметил Луценко.
"Поэтому в эти дни на Майдане должно быть максимальное количество граждан", - подчеркнул он.
Экс-министр призвал всех выходить на Майдан.
"Мужчины, целуйте жен и детей - и на Майдан! И не просто езжайте. Приезжайте на авто, бусах, тракторах и грузовиках. Это поможет держать кровосись и их фашистские отряды в осаде без лишних жертв со стороны мирных демонстрантов", - призвал Луценко.
"Студенчество, откладывайте книги и компьютеры - и на Майдан! Об этих днях, в которые вы получите европейское будущее, вы с гордостью будете рассказывать своим детям"- заявил он.
"Предприниматели, это революция среднего класса против гангстеров. Помогайте Майдану всем, чем можете. Еда, лекарства, техника, личное участие - все поможет борьбе за право быть успешным без уплаты в прожорливый "семейный" общак", - сказал Луценко.
"Депутаты, провозглашайте ПР и КПУ вне закона и начинайте работать как украинский Парламент. Общество ждет от вас нового временного правительства, даты досрочных выборов по новому закону с новым ЦИК", - добавил он.
"Украинцы, именно сейчас, именно в Киеве решается судьба нашей нации", - подчеркнул политик.
"Выбор прост - или историческая реконструкция совкового барака, или прорыв в Европу.
Время испытывает нас, нашу веру, наше достоинство, нашу силу духа. Все на Майдан" - подытожил Луценко.