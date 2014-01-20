Луценко призвал всех украинцев выходить на Майдан

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

"Сейчас в Киеве решается не судьба абсурдных янучарських законов о шлемах или масках. Сейчас в столице решается, будет ли у нас Свободная Украина", - заявил политик.

"Янукович понимает только язык силы. Лидеры оппозиции смогут добиться требований Майдана лишь в том случае, если и в понедельник, и во вторник, и в среду в центре украинской столицы будут находиться сотни тысяч людей. Тогда политики будут лишь исполнителями вашей воли на перезагрузку страны", - добавил он.

"Тогда у Януковича они потребуют радикальных изменений, а не примут участие в замене Азарова на Арбузова", - отметил Луценко.

"Поэтому в эти дни на Майдане должно быть максимальное количество граждан", - подчеркнул он.

Экс-министр призвал всех выходить на Майдан.

"Мужчины, целуйте жен и детей - и на Майдан! И не просто езжайте. Приезжайте на авто, бусах, тракторах и грузовиках. Это поможет держать кровосись и их фашистские отряды в осаде без лишних жертв со стороны мирных демонстрантов", - призвал Луценко.

"Студенчество, откладывайте книги и компьютеры - и на Майдан! Об этих днях, в которые вы получите европейское будущее, вы с гордостью будете рассказывать своим детям"- заявил он.

"Предприниматели, это революция среднего класса против гангстеров. Помогайте Майдану всем, чем можете. Еда, лекарства, техника, личное участие - все поможет борьбе за право быть успешным без уплаты в прожорливый "семейный" общак", - сказал Луценко.

"Депутаты, провозглашайте ПР и КПУ вне закона и начинайте работать как украинский Парламент. Общество ждет от вас нового временного правительства, даты досрочных выборов по новому закону с новым ЦИК", - добавил он.

"Украинцы, именно сейчас, именно в Киеве решается судьба нашей нации", - подчеркнул политик.

"Выбор прост - или историческая реконструкция совкового барака, или прорыв в Европу.

Время испытывает нас, нашу веру, наше достоинство, нашу силу духа. Все на Майдан" - подытожил Луценко.