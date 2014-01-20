В центр Киева уже подтянули почти 300 автобусов «Беркута» - ВК «Наступ»

Как говорится в сообщении, «по информации активистов ВК «Наступ», около четырех утра «Беркут» и ВВ зачистят улицу Грушевского и опять попробуют разогнать Майдан. Известно, что беркутовцов подтягивают в Киев из всех регионов страны. Сейчас к Мариинскому парку уже подтянули почти 300 автобусов «Беркута», также «Беркут» подтянули и к Майдану Незалежности».

Как сообщал УНИАН, столкновения между протестующими и правоохранителями в центре Киева в воскресенье, 19 января, начались после того, как радикально настроенные митингующие решили прорваться через кордон милиции в направлении дома правительства и Верховной Рады.

Митингующие бросают у стражей порядка камни, а также подожгли несколько милицейских грузовиков и автобусов. Правоохранители непрерывно используют светошумовые и газовые гранаты. Они подвезли к месту столкновений водомет.

По данным СМИ, около 22.00 на улице Богатырской в Киеве колонна автобусов «Беркута», которая двигалась в центр Киева, разбила автомобиль одного из активистов Автомайдана. В то же время журналист Виталий Портников в своем Твиттере написал: «Автомадан сообщает, что по Богатырской сквозь их строй прорвались 25 автобусов с «Беркутом». Разбили машины, задержали одного из активистов».

Во внутренних войсках МВД Украины УНИАН прямо не подтвердили информацию о подтягивании дополнительных сил в Киев, но не исключили возможной ротации войск из других регионов из-за потерь, которые понесли правоохранители.

По состоянию на вечер воскресенья в столкновениях ранения получили около 100 человек – как митингующих, так и правоохранителей.