Писатели на акции под Лукьяновским СИЗО просят их арестовать

Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков человек пришли протестовать против принятых Верховной Радой и подписанных Президентом Украины Виктом Януковичем антидемократических законов.

Участники акции одели карнавальные маски зайчиков, лисичек и других животных и пикетируют Лукьяновское СИЗО. Несколько человек попытались открыть дверь здания СИЗО с призывами «Арестуйте нас» и “Посадите нас в тюрьму”. Дверь СИЗО оказалась закрыта и активисты вернулись к остальным участникам акции.

Как сообщалось, 16 января в Верховной Раде народные депутаты из провластных фракций поднятием рук, без обсуждения приняли 11 законов и одно постановление.

В частности, ВР приняла закон депутатов от Партии регионов Вадима Колесниченко и Владимира Олейника, который устанавливает уголовную ответственность за клевету, запрещает распространение экстремистских материалов, ужесточает регулирование деятельности общественных организаций, позволяет закрывать сайты без решения суда - на основании решения Нацкомисии, которая осуществляет государственное регулирование в области связи и информатизации, обязывает регистрировать Интернет-СМИ, запрещает «незаконный» сбор, хранение, использование, уничтожение, распространение конфиденциальной информации о правоохранительных органах, судьях и их близких родственниках или членах семьи, разрешает Президенту и Верховной Раде досрочно прекращать полномочия членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а также содержит ряд других норм, которые ограничивают права и свободы граждан.

17 января Президент Украины Виктор Янукович подписал законы, принятые Верховной Радой в целом 16 января.