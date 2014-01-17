Янукович подписал скандальные "законы 16 января"

Как сообщает пресс-служба Президента.

В частности, были подписаны законы:№ 721 -VII «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей»и процессуальных законов о дополнительных мерах защиты безопасности граждан»;№ 722 -VII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за совершение административных правонарушений во время проведения футбольных матчей»;

№ 723 -VII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме»;

№ 724 -VII «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины»;

№ 725 -VII «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно заочного уголовного производства»;

№ 726 -VII «О внесении изменения в Закон Украины «О бесплатной правовой помощи» об отсрочке вступления в силу положений пункта 6 раздела VI«Заключительные и переходные положения»;

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№ 727 -VII «О внесении изменения в статью 197 Налогового кодекса Украины относительно освобождения от обложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины природного газа»;

№ 728 -VII «О внесении изменения в статью 297 Уголовного кодекса Украины относительно ответственности за осквернение или разрушение памятников, построенных в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны - советских воинов - освободителей, участников партизанского движения, подпольщиков, жертв нацистских преследований, а также воинов - интернационалистов и миротворцев»;

№ 729 -VII «О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за отрицание или оправдание преступлений фашизма»;

№ 731 -VII «О внесении изменений в Закон Украины «Об устранении негативных последствий и недопущения преследования и наказания по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний».