Во Львове обрисовали краской 9 магазинов под брендом, пренадлежащем «регионалу»

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ООО «Барком» (торговая марка «Родинна ковбаска»).

Все поврежденные магазины принадлежат предпринимателям франчайзинга, то есть людям, которые арендуют у «Родинної ковбаски» бренд.

Как отмечается в сообщении, по факту хулиганства направлено заявление в правоохранительные органы. Пока подсчитывается общая сумма ущерба, нанесенного предпринимателям франчайзинга.

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Между тем предприниматели, которые работают по договорам аренды торговой марки «Родинна ковбаска», обеспокоены данной ситуацией, поскольку нападения на магазины не прекратились. Днем 18 января несколько неизвестных молодых людей в масках ворвались еще в два магазина «Родинної ковбаски», что по улице Городоцкой и Дудаева. Ребята в возрасте от 15 до 20 лет в агрессивной форме высказывали претензии к продавцам, чтобы те уволились с работы. В это время в магазине на улице Городоцкой находились покупатели, которые попытались угомонить ребят. В ответ неизвестные разрисовали краской окна и фасад магазина, после чего скрылись, говорится в сообщении.

На фасадах магазинов неизвестные осуществили черной краской надписи: «Банду за грати», «Правий сектор», «Зека геть».

По данному факту представители поврежденных магазинов обратились в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба ООО «Барком».