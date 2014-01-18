Во Львове пройдут «мобилизационные» сборы и выезд автоколонн в Киев

Об этом сообщили УНИАН организаторы акции – представители Гражданской инициативы «Рабів до раю не пускають».

В частности, по их словам, целью акции является мобилизация граждан для отстаивания своих законных прав и выражения протеста против «антинародных законов, принятых 16 января парламентом».

Во время собраний власти напомнят о положении статьи 5 Конституции Украины, где отмечается, что «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ» и «Никто не может узурпировать государственную власть».

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Как отмечается в сообщении, к участию в собрании, которое начнется 18 января в 24.00 в центре Львова на площади возле памятника Королю Даниилу (площадь Галицкая), приглашают врачей, военных, спортсменов, общественных активистов и небезразличных львовян, всех, кто может приобщиться к выезду в столицу на киевский Евромайдан.

По завершении собрания будут сформированы автоколонны, которые ночью 19 января отправятся в Киев.