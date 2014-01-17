Янукович уволил командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины

Президент Украины Виктор Янукович уволил генерал-полковника Геннадия Воробьева с должности командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.



Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте Президента. Напомним, Янукович также уволил Сергея Левочкина с должности главы Администрации Президента.

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