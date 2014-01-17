Янукович уволил командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины

20:33, 17 января 2014
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович уволил генерал-полковника Геннадия Воробьева с должности командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.  

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Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте Президента.

Напомним, Янукович также уволил Сергея Левочкина с должности главы Администрации Президента.

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