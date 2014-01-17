Янукович уволил командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины
20:33, 17 января 2014Политика
8419 0
Президент Украины Виктор Янукович уволил генерал-полковника Геннадия Воробьева с должности командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
Янукович уволил командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины
Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте Президента.
Напомним, Янукович также уволил Сергея Левочкина с должности главы Администрации Президента.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter