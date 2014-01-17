Фюле: Принятие скандальных законов отразится на партнерстве Украины с ЕС

Об этом говорится в заявлении комиссара Фюле, распространенном его пресс-службой.

"Я шокирован. Это очень разочаровывает - видеть такой отход Украины от европейской тропинки. Тревожит то, что мы видим, как это происходит с таким важным партнером ЕС. Решения, принятые Верховной Радой, являются неуважением к основополагающим демократическим принципам, и они не только вызывают обеспокоенность относительно состояния демократии и будущего Украины, но также будут иметь последствия для партнерства между ЕС и Украиной", - заявил Фюле.

"Один из принятых законов направлен на ограничение сотрудничества с гражданским обществом. Мы дали четко понять украинским властям, что сотрудничество, над которым мы вместе работали, не является сотрудничеством между нами и украинским правительством, а сотрудничеством между гражданами ЕС и Украины", - добавил комиссар Фюле.

"Мы построили наши отношения и парафировали Соглашение об ассоциации в интересах украинского народа. И мы твердо стоим за предложение ассоциации. Досадно видеть, как власть лишает украинский народ этого шанса таким способом. Я, в частности, обеспокоен влиянием на граждан Украины, для которых с этим законодательством есть риск урезания их основополагающих свобод", - заявил Фюле.

Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты с 14 января блокировали работу Верховной Рады.

16 января, несмотря на блокирование, народные депутаты из провластных фракций поднятием рук без обсуждения приняли 11 законов и 1 постановление.

Большинство законов существенно ограничивают права и свободы граждан.