Активисты готовят масштабный судебный иск в защиту мирных собраний

Об этом они сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

Руководитель программы развития гражданского общества Украинского независимого центра политических исследований Максим Лациба сообщил, что сегодня в 12.30 на Майдане Незалежности в инфопалатке (лагерь Демальянса) стартовал сбор подписей всех желающих присоединиться к апелляционной жалобе на постановление Окружного административного суда столицы о запрещении проведения акций в центре города до 8 марта.

Акция продлится до 20.00 19 января.

Он отметил, что общественные активисты признают и уважают Закон, и поэтому решили воспользоваться всеми доступными правовыми методами и защитить свое право на свободу мирных собраний.

«Мы предлагаем всем украинцам присоединиться к этой апелляции», - сказал Лациба.

По его словам, общественные активисты подготовили заявление, которое может подписать каждый, вписав свою фамилию, имя и отчество, почтовый адрес, телефон и собственную подпись.

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«Мы с этого момента открываем сбор таких заявлений, бланки подготовлены, на Майдане у Лядских ворот находится информационная палатка, в пятницу, субботу и воскресенье она действует, в понедельник мы непосредственно эти заявления подадим и приложим к делу. Украинцы должны идти в суд, и каждый должен сам защищать свое право», - сказал правозащитник.

Лациба также сообщил, что открыта «горячая линия» по телефону 066756 0026, на которую можно позвонить и получить консультацию, как реализовать свое право на мирное собрание.

«Мы считаем, что чем более массово украинцы будут пользоваться своим правом на свободу мирных собраний, свободу объединений, справедливый суд, тем скорее мы превратим нашу страну по факту в правовую и демократическую, где права защищены», - добавил Лациба.

Он отметил, что необходимо, чтобы судьи увидели, что с решением о запрещении мирных собраний не согласны сотни украинцев.

«Убежден, что тогда будет и другое отношение к этому», - добавил Лациба.

Кроме того, он считает, что принятые вчера изменения к закону о недопущении наказания лиц по поводу событий во время мирных собраний еще больше ухудшают и осложняют реализацию права на свободу мирных собраний.

Заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида, в свою очередь, отметил, что на сегодняшний день суды используются в качестве одного из репрессивных инструментов для прекращения гражданской активности.

«На сегодняшний день мы насчитали 64 попытки запретить мирные собрания, причем в 60 случаях эти попытки были успешными», - сказал он.

По словам Куйбиды, в 39 случаях были запрещены мирные собрания сторонников евроинтеграции и только в 7 случаях были запрещены мирные собрания в поддержку интеграции с Таможенным союзом или органов власти. В остальных случаях запрещены «контрсобрания - и тем запрещено собираться, и другим».

Наибольшее количество запрещений установлено в Киеве и Киевской области. Лидерами по количеству запрещений стали Харьковская область - 8 запрещений, Луганская и Днепропетровская - по 7 запрещений.

Куйбида также отметил, что особенностью этой негативной тенденции является то, что каждое третье решение суда устанавливает так называемое автоматическое запрещение - запрещается собираться всем, а не только тем, кто подал сообщение о проведении мирного собрания.