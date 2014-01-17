Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в заявлении Президиума Верховного совета Крыма, принятом сегодня в связи с 360-летием Переяславской Рады.

«18 января 2014 года исполняется 360 лет со дня Переяславской Рады - выдающегося события в истории украинского и русского народов, на долгие годы определившего их общую судьбу и судьбу всей Восточной Европы. В 1654 году запорожское казачество во главе с гетманом Богданом Хмельницким единодушно высказалось за воссоединение древнерусских земель в одном государстве, провозгласив клятву "Чтобы навеки все едины были!". Эту клятву поддержали все сословия», - говорится в заявлении президиума.

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По мнению крымских депутатов, «воссоединение с Россией защитило Украину от национального, экономического и духовного гнета католической Речи Посполитой и других претендентов на украинские земли. Подобная "европеизация" привела бы наш народ к порабощению, утрате православной веры и культурной самобытности».

Авторы заявления отмечают, что «авантюристы от политики, рассуждающие сегодня о цивилизационном выборе Украины, забыли, что он уже сделан много веков назад нашими предками и основан на извечном стремлении восточнославянских народов, имеющих общие корни, общую историю, культуру и духовные ценности, к единению». «Этот выбор не подлежит пересмотру!» - подчеркивается в документе.

«Мы, крымчане, в полной мере осознаем судьбоносное значение Переяславской Рады, которая должна служить примером нашим современникам и потомкам на все времена. Пусть день 18 января станет символом мира и неразрывной дружбы братских народов Украины и России!» - сказано в заявлении президиума.